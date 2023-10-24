هالاند وكليان مبابي يتصدران قائمة أغلى المهاجمين في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر النجمان النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، قائمة أغلى المهاجمين في العالم حاليا، بـ 180 مليون يورو. ونشر موقع «ترانسفر ماركت» الألماني المتخصص بأرقام لاعبي كرة القدم وإحصاءاتهم وقيمتهم السوقية نسخة محدثة لقوائم أغلى المهاجمين والمدافعين ولاعبي خط الوسط والحراس في العالم حاليا. وجاء الإنجليزي جود بيلينغهام في صدارة لاعبي خط الوسط بـ150 مليون يورو، فيما احتل البرتغالي دييغو كوستا حارس مرمى بورتو قائمة أغلى الحراس في العالم متفوقا على أسماء كبيرة وتلعب بأقوى الأندية في العالم. في حين احتل لاعبان من مانشستر سيتي المركزين الأول والثاني لقائمة أغلى المدافعين. ويدخل في تحديد قيمة اللاعب السوقية، عدة عوامل في مقدمتها أداؤه مع فريقه ومنتخب بلاده وسنه وعقده مع الفريق وأرقامه. ويصدر الموقع تحديثات دورية على قائمته. أغلى 10 مهاجمين في العالم: النرويجي هالاند (23 عاما): 180 مليون يورو.

الفرنسي مبابي (24 عاما): 180 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عاما، ريال مدريد): 150 مليون يورو.

الإنجليزي بوكايو ساكا (22 عاما، أرسنال): 120 مليون يورو.

النيجيري فيكتور أوسمين (24 عاما، نابولي): 120 مليون يورو.

الإنجليزي فيل فودين (23 عاما، مانشستر سيتي): 110 ملايين يورو.

الإنجليزي هاري كين (30 عاما، بايرن ميونخ): 110 ملايين يورو.

البرازيلي رودريغو (22 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (26 عاما، إنتر ميلان): 100 مليون يورو.

البرتغالي رفاييل لياو (24 عاما، ميلان): 90 مليون يورو. قائمة أغلى لاعبي خط الوسط: الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، ريال مدريد): 150 مليون يورو.

الألماني جمال موسيلا (20 عاما، بايرن ميونخ): 110 ملايين يورو.

الإسباني بيدري (20 عاما، برشلونة): 100 مليون يورو.

الإنجليزي ديكلان رايس (24 عاما، أرسنال): 100 مليون يورو.

الأوروغوياني فيدي فالفيردي (25 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو.

الإسباني رودري (27 عاما، مانشستر سيتي): 100 مليون يورو.

الإسباني غافي (19 عاما، برشلونة): 90 مليون يورو.

الفرنسي كامافينغا (19 عاما، ريال مدريد): 90 مليون يورو.

الإكوادوري مويسيس كايسيدو (21 عاما، تشلسي): 90 مليون يورو.

الفرنسي تشاوميني (19 عاما، ريال مدريد): 90 مليون يورو. قائمة أغلى الحراس في العالم: البرتغالي كوستا (24 عاما، بورتو البرتغالي): 45 مليون يورو.

الحارس الإيطالي دوناروما (24 عاما، باريس سان جيرمان): 45 مليون يورو.

الفرنسي مايك ماينان (28 عاما، ميلان): 45 مليون يورو.

البلجيكي تيبو كورتوا (31 عاما، ريال مدريد): 45 مليون يورو.

الكاميروني أندريه أونانا (27 عاما، مانشستر يونايتد): 40 مليون يورو.

البرازيلي إيديرسون (30 عاما، مانشستر سيتي): 40 مليون يورو.

الحارس السويسري غريغور كوبل (25 عاما، دورتموند): 35 مليون يورو.

السلوفيني يان أوبلاك (30 عاما، أتلتيكو مدريد): 35 مليون يورو.

البرازيلي أليسون (31 عاما، ليفربول): 35 مليون يورو.

الألماني تير شتيغن (31 عاما، برشلونة): 35 مليون يورو. أغلى المدافعين في العالم: الكرواتي غفارديول (21 عاما، مانشستر سيتي): 80 مليون يورو.

البرتغالي لويس دياز (26 عاما، مانشستر سيتي): 80 مليون يورو.

الفرنسي ويليام صليبا (22 عاما، أرسنال): 70 مليون يورو.

الكندي ألفونسو ديفيز (22 عاما، بايرن ميونخ): 70 مليون يورو.

الهولندي دي ليخت (24 عاما، بايرن ميونخ): 70 مليون يورو.

الأوروغوياني رونالد أراوخو (24 عاما، برشلونة): 70 مليون يورو.

البرازيلي إيدير ميليتاو (24 عاما، ريال مدريد): 70 مليون يورو.

البرتغالي نونو مينديز (21 عاما، باريس سان جيرمان): 65 مليون يورو.

المغربي أشرف حكيمي (24 عاما، سان جيرمان): 65 مليون يورو.

الإنجليزي ألكسندر أرنولد (25 عاما، ليفربول): 65 مليون يورو.

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