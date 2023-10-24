شكرا لقرائتكم خبر بونجاح يتألق مع السد وعينه على قائمة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عانق النجم الجزائري بغداد بونجاح الشباك من جديد، بعد فترة من التقلبات، وتراجع في المستوى مع فريقه السد القطري، حيث قاده، الاثنين، لانتصار كبير في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، على حساب الفيصلي الأردني بنتيجة 6-0، نال منها حصة الأسد بتسجيله ثلاثية كاملة.

وبحسب تقرير لموقع ونين الرياضي، فإن بدايته المتعثرة مع السد محليا، كانت بسبب معاناته من انزعاجات بدنية وبعض الإصابات، جعلته يشارك في 3 مباريات فقط من أصل 5 لعبها فريقه في دوري نجوم إكسبو، ولم ينجح خلالها في التسجيل ولا الصناعة.

وعاد صاحب الـ31 عاما بقوة من بوابة المسابقة الآسيوية، باعثا رسالة قوية لمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قبل شهرين ونصف الشهر عن نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

استعاد حسه التهديفي

وأشار التقرير إلى أن بونجاح غاب عن معسكر المنتخب الجزائري الأخير، والذي لعب فيها رفاقه مباراتين وديتين، أمام كل من جزر الرأس الأخضر (5-1) ومصر (1-1) بسبب معاناته من إصابة وتراجع مستواه، ما اضطر بلماضي للاعتماد مرة أخرى على المخضرم إسلام سليماني لاعب كوريتيبا البرازيلي، إضافة إلى استدعاء أمين غويري نجم ستاد رين الفرنسي لأول مرة.

وبعد تعافيه من الإصابة واستعادة حسه التهديفي، يكون بونجاح قد أعلن عودته بقوة من أجل المنافسة على إحدى البطاقات في قائمة المنتخب الجزائري، تحسبا للاستحقاقات القادمة، بداية من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تستهلها الجزائر شهر نوفمبرالمقبل بمواجهتَي الصومال وموزمبيق تواليا، إضافة إلى نهائيات «كان 2023».

ولا يختلف اثنان على أن منتخب «محاربي الصحراء» بات يعاني في الفترة الأخيرة في مركز قلب الهجوم الحقيقي، على الرغم من تألق سليماني في المباراتين الماضيتين، وهذا ما يجعل بلماضي يفكر جديًا في الاستنجاد بخدمات بونجاح، في حال الحفاظ على نسقه الحالي، ليكون الرقم الصعب في تشكيلة الخضر.

استغناء المدرب عن سليماني

بونجاح يملك فرصة كبيرة للتواجد ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في «الكان»، أولا؛ لأنه لاعب مهم بالنسبة إلى بلماضي، كما أكده في مرات عديدة سابقة، وثانيا بسبب إمكانية استغناء المدرب عن سليماني، الذي سينهي موسمه مع كوريتيبا في البرازيل قبل شهر و10 أيام بالضبط عن انطلاق كأس أمم أفريقيا، حيث سيبقى من دون منافسة لفترة طويلة، كون بلماضي أكد استدعاء اللاعبين الأكثر جاهزية.