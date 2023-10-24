وكيل دوناروما يكشف الكواليس الأخيرة لرحيله عن ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف إنزو رايولا، وكيل أعمال الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، كواليس رحيل موكله عن نادي ميلان الإيطالي قبل عامين صوب باريس سان جيرمان الفرنسي، محملا إدارة الروسونيري المسؤولية كاملة.

وغادر دوناروما صفوف ميلان في صيف 2021 نحو النادي الباريسي بصفقة انتقال حر، ولم يستفد النادي الأحمر والأسود من أي أموال مقابل ذلك، على الرغم من أن القيمة السوقية للحارس كانت مرتفعة، وقدرت آنذاك بنحو 65 مليون يورو، وهذا ما شكل أزمة بين الحارس وجماهير النادي، حيث اتهموه بالخيانة من أجل أموال سان جيرمان.

وعاد إنزو رايولا إلى كواليس رحيل الحارس عن ميلان في تصريحات لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، نشر منها «فابريتسيو رومانو» جانبا، حيث قال «ميلان خسر دوناروما بسبب خطأ منه».

وتابع بقوله «باولو مالديني أعلم دورناروما بأنه سيستقدم (مايك) مانيان، وإلا ما كان دوناروما ليغادر ميلان بشكل مجاني»،مشيرا إلى أن يوفنتوس كان من بين أهم الأندية المهتمة بخدمات موكله، لكنه اختار في النهاية حمل ألوان باريس سان جيرمان، والذي يرتبط معه حاليا حتى صيف 2026.

وتأتي تصريحات وكيل دوناروما قبل ساعات قليلة من مواجهة الحارس لناديه السابق في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الباريسي مع ميلان اليوم على ملعب حديقة الأمراء، في أول مواجهة رسمية مباشرة بين «جيجي» وفريقه السابق.

ويعد دوناروما (24 عاما) أحد أصغر الحراس الذين شاركوا مع الفريق الأول لميلان عبر التاريخ، حيث لعب أساسيا وهو في سن الـ16، كما دافع عن ألوان الفريق اللومباردي لستة مواسم متتالية بين 2016 و2021، لعب خلالها 251 مباراة حقق فيها 88 شباكا نظيفة «كلين شيت».