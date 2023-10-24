أرقام الهلال لا تتوقف قاريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق الهلال الكروي الأول أرقامه في دوري أبطال آسيا، مؤكدا ريادته المطلقة بإنجازاته الـ4 في دوري الأبطال، بعد أن تغلب على مومباي سيتي الهندي، في ختام الجولة الأولى لدوري المجموعات بسداسية نظيفة بملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاء التعزيز لوصيف بطل أندية العالم في نسخته الأخيرة، بعد أن أضاف النتيجة الكبيرة له في المنافسات الآسيوية لسابقيها، بعد أن صعق الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نسخة 2022، وبني ياس الإماراتي في نسخة 2012 بنتيجة 7/ 1، وفي بطولة كأس الكؤوس سجل سباعيته الأولى في نسخة 2002 في مرمى فريق الأقصى، الذي كان له هدفا شرفيا في تلك المواجهة.

الأهداف القياسية

لم ينس الهلاليون السداسية القارية الأولى لهم في مرمى العربي الكويتي، في بطولة كأس الكؤوس في نسخة 1996.

وتتواصل الأرقام الجماعية للفريق الهلالي، ففوزه الكبير على الفريق الهندي جعله رائد فرق مجموعته في عدد الأهداف، بواقع 10 أهداف كأقوى هجوم في المجموعة، يوازيها أقوى خط دفاع، بهدف تلقاه في افتتاح مشواره الآسيوي في النسخة الحالية أمام الفريق الأوزبكي.

نسيج دفاعي

لفتت مواجهات الهلال الأخيرة في المنافسات المحلية والقارية الحالة التنظيمية الدفاعية للفريق، إذ خرج بـ6 مواجهات بـ(كلين شيت)، بحضور الحارسين محمد العويس، والدولي المغربي ياسين بونو، لتضع حالة اطمئنان لدى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي بدأ بإعادة صياغة الفريق الفنية بعد أن تفوق هجومه أيضا في التسجيل بقيادة الصربي الدولي ميتروفيتش الذي أحرز هاتريك في لقاء الفريق الأخير أمام مومباي سيتي الهندي، وبداية دخوله كهداف تاريخي للفريق في البطولات التي يخوضها الفريق كحال أسلافه.

سباق تهديفي

يمضي قائد الفريق الدولي سالم الدوسري في خط تصاعدي، نحو تسجيل تفوقه التهديفي على مستوى اللاعبين المحليين في دوري أبطال آسيا، إذ يفصله هدف عن ثالث هدافي الفريق في آسيا ياسر القحطاني (هداف وأفضل لاعب آسيوي 2007)، الذي يمتلك 18 هدفا في دوري أبطال آسيا الذي يتسيده القائد المعتزل سامي الجابر، الذي نجح في الاحتفاظ بـ23 هدفا حتى الآن، يليه الفرنسي السابق بافتيمبي قوميز بـ20 هدفا في مشواره الآسيوي مع الهلال.

و كاد سالم الدوسري أن يعادل رقم القحطاني التهديفي، لو احتسب هدفه في لقاء مومباي سيتي.

ولم تتوقف الأرقام الفردية التهديفية لدى لاعبي الهلال، فقد دخل في النسخة الحالية المدافع الدولي محمد البريك كأكثر لاعب صناعة لأهداف بواقع (3) أسست مع ختام المرحلة الأولى لدوري المجموعات، بعد أن أسهم إيجابيا في اللقاء الأخير، إذ نجح في التسجيل والصناعة.