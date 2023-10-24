هدف رونالدو الأجمل في الجولة العاشرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد فريق النصر، في مرمى ضمك بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024.

وحصل هدف الأسطورة البرتغالي على جائزة الهدف الأجمل، حسب استطلاع الجماهير، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة (أكس)، أمس.

ونال هدف رونالدو على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (59374 صوتا)، بنسبة وصلت إلى 69،2% من الأصوات، متقدما على هدف الجزائري أمير سعيود، لاعب الرائد في مباراة الحزم والذي حل في المرتبة الثانية بـ26،4% من الأصوات.

فيما جاء هدف لاعب الفتح عباس الحسن بمرمى أبها في المرتبة الثالثة بـ4،4% من الأصوات.

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أقوى فريق دفاعيا بالدوري السعودي بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

إلى ذلك، تصدر الاتحاد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين كأقوى الأندية دفاعيا، فقد نجح في الخروج من 6 مباريات نظيفة، كما تلقت شباكه 7 أهداف.

وجاء في المركز الثاني دفاع نادي الهلال الذي استطاع بعد مرور 10 جولات، الحفاظ على نظافة شباكه خلال 5 لقاءات، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

في حين احتل المركز الثالث نادي التعاون، إذ حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي بـ26 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الثاني بـ23 نقطة، في حين يقع النصر والأهلي بالمركز الثالث، بـ22 نقطة، يليهما الاتحاد بـ20 نقطة.