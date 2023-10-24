عذبة تحقق كأسي المنتجين الفرنسيين للجياد العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت عذبة للسباقات العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كأس تحدي المنتجين الفرنسيين - «الفئة الأولى» المخصصة للجياد العربية الأصيلة.

وجاء الفوز عبر الجواد «متباهي عذبة» إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في الشوط الذي بلغت مسافته 2200 متر لعمر 4 سنوات وأكثر وأقيم أمس بميدان تولوز في فرنسا وهو الانتصار الثالث للجواد في سجله السباقي والثاني على التوالي، وستكون وجهته القادمة كأس «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» في أبوظبي في ديسمبر المقبل.

كما اختتمت عذبة للسباقات موسم سباقات الجياد العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة بتصدرها قائمة ملاك الجياد العربية الأصيلة للسنة الثانية على التوالي، بتحقيق المهر «متوهج عذبة» إنتاج عذبة للسباقات والعائد له انتصاره الأول من أول مشاركة له في السباقات بفوزه بـ «كأس تحدي منظمة الجواد العربي».