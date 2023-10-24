8 مكاسب للاتحاد بعد الفوز على القوة الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق الاتحاد ترتيب مجموعته الآسيوية برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الأخير أمس الأول على فريق القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، جاء بأقدام المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول ، في مواجهه قدم فيها الفريق الاتحادي واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم بعد أن استحوذ على مجريات شوطي اللقاء، وخلق العديد من الفرص استبسل معها حارس القوة الجوية محمد حميد في الذود عن مرماه قبل أن يكسر حمدالله معاندة الحظ بتسجيله هدف الفوز في الرمق الأخير من المباراة.

فيما جاء فريق سباهان الإيراني في وصافة المجموعة الثالثة بأربعة نقاط بعد فوزه على مستضيفه فريق أجمك اف سي الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدف، في حين جاء القوة الجوية في ثالث الترتيب بذات الرصيد، فيما تذيل الفريق الأوزبكي ترتيب المجموعة دون أي نقاط.

الفوز الثاني للاتحاد على فريق عراقي

وهذا الفوز الثاني للاتحاد على فريق عراقي في البطولات القارية والأول في دوري أبطال آسيا، بعد الانتصار على الطلبة 3-1 في نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998، مقابل خسارة من الزوراء وتعادل مع الفريق نفسه في نسخة 1999.

وينتظر الاتحاديون قرار لجنة الانضباط الآسيوية في كسب النقاط الثلاث في قضية انسحاب الفريق الاتحادي من خوض مواجهة أصفهان بقرار مراقب المباراة نتيجة تواجد تماثيل وشعارات سياسية في الثالث من أكتوبر الجاري.

ويرحل الاتحاد إلى مدينة أربيل لمواجهة القوة الجوية العراقي في 6 نوفمبر المقبل، بالجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

جوتا يعيد تفعيل أطراف العميد

قدم البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) الذي دفع به ابن جلدته نونو سانتو في القائمة الأساسية مستوى لافتا في لقاء القوة الجوية، حرك معه المياه الراكدة في أطراف العميد وشكل خطورة وفاعلية بالغة في خط هجوم الفريق، بعد أن صنع العديد من الفرص للمغربي عبدالرزاق حمدالله وصالح العمري والتي كان إحداها هدفا أبيض سجله الأخير بتدخل من غرفة الفار.

العميد يعود للانتصارات بعد شهر من التعثر

بعد شهر من التعثرات المحلية عاد فريق الاتحاد لنغمة الانتصارات من بوابة القوة الجوية، والتي وصفها المدرب نونو سانتو بالمحفزة للاعبين لتجاوز حالة تعثر النحس التي لازمت الفريق في العديد من المواجهات والتي أهدر معها مهاجمو الفريق العديد من الفرص.

ومنذ فوز الاتحاد على الفتح بالدوري المحلي في 21 سبتمبر خاض العميد 4 مباريات بكل المسابقات تعادل في 3 وخسر مباراة.

مكتسبات اتحادية في لقاء القوة الجوية