اتحاد القدم يستعد لتدشين بطولة الناشئات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الأولى من بطولة الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عاما، بمشاركة 22 فريقا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في شهر نوفمبر المقبل وتستمر حتى فبراير من العام المقبل، حيث ستنقسم البطولة إلى قسمين؛ الأول دور المجموعات على مستوى المناطق، ثم الأدوار النهائية التي تشهد تقسيم الأندية إلى مجموعات تلعب كل منها بطريقة الدوري الكامل (ذهاب وإياب).

ويتأهل الفريق الأول والثاني للأدوار النهائية، لتقام المباريات النهائية بنظام التجمع خروج مغلوب من مباراة واحدة اعتبارا من دور ربع النهائي.

ومن المقرر إقامة الأدوار النهائية في نهاية فبراير 2024 ليصل العدد الإجمالي لمباريات البطولة 100 مباراة.

من جانبها، قالت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد «إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لخطط كرة القدم النسائية في المملكة»، مشيرة إلى أن التركيز في الفترة الحالية على بناء جيل متميز من الناشئات وزيادة عدد المباريات الرسمية لهن مما يسهم في رفع الجودة الفنية للاعبات.

وأضافت أن بطولة الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عاما ستكون رافدا مهما للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية، مقدمة الشكر لكل الأندية المشاركة على الدور المهم والمحوري الذي يقدمونه في بناء قاعدة خصبة لكرة القدم النسائية.

يذكر أن إدارة كرة القدم النسائية كرست جهودها لتأسيس المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا مطلع 2023 كجزء من تطوير ورعاية المواهب من أعمار مبكرة للمساهمة في بناء أساس قوي للمنتخب يمثل المملكة دوليا.