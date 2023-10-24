مصطفى حسين يتوج بذهبية دورة الألعاب القتالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مصطفى حسين، لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية، بذهبية دورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وحصد حسين الذهب عقب فوزه على نظيره السعودي فيصل خالد الدوسري 10-0 «عدم تكافؤ» في منافسات وزت تحت 67 كجم.

وكان الفرعون المصري قد استهل مشواره في البطولة العالمية بالفوز على الأردني أحمد دهشان 5-0 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على السعودي أحمد فوزي براهمة 9-0 «عدم تكافؤ» أيضا.

وحصلت البعثة المصرية على الميدالية الرابعة لها في البطولة بواقع 3 ذهبيات وفضية وحيدة.

و تتواصل اليوم فعاليات المصارعة ضمن منافسات دورة الألعاب القتالية «الرياض 2023» المقامة في قاعة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، والتي ستبدأ بمنافسات المصارعة الرومانية «الجريكو رومان»، بمشاركة 48 لاعبا منهم 24 لاعبا سعوديا، وستقام على 6 أوزان للرجال، وهي 60، و67، و77، و87، و97، و130 كجم.

ويشارك في البطولة 2500 لاعب وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.