الامارات | نهيان بن مبارك: استضافة الإمارات لمونديال الغولف حققت الأهداف المنشودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتحقيق استضافة الدولة لمونديال الغولف الأهداف المنشودة بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير متطلبات النجاح لأي حدث رياضي تحتضنه الإمارات، من خلال توفير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والتي تستقطب أساطير ونجوم الرياضة في العالم وقياداتها والجماهير، بما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي بطولة العالم للغولف للهواة «كأس أيزنهاور للرجال»، بقصره في أبوظبي، المسؤولين عن اللعبة حول العالم، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان، مرحباً بهم ومتمنياً لهم إقامة طيبة في الإمارات.

وهنأ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أبطال كأس أيزنهاور للرجال، الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أسرة اللعبة حول العالم على أرض الإمارات، وأشاد بتطور رياضة الغولف في الدولة والتي شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية والدولية، منوهاً بأن اللعبة تشهد انتشاراً يبعث على التفاؤل.

ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللجنة المنظمة العليا للبطولة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مساهماتهم في إنجاح البطولة، كما شكر الاتحاد الدولي للغولف على ثقته في الإمارات لاستضافة البطولة.

وثمن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، استضافة الإمارات لمونديال الغولف، والذي جمع نجوم وأساطير الغولف حول العالم على أرض الإمارات، وقال: "الاستضافة تؤكد ثقة القائمين على اللعبة حول العالم في قدرة الإمارات على استضافة وتنظيم الحدث الكبير، والتي تعد من أهم المكاسب بتاريخ رياضة الغولف الإماراتية".

وأضاف: "رؤى قيادتنا الرشيدة جعلت الإمارات منصة عالمية للأنشطة والفعاليات ووجهة الأبطال ونجوم العالم، واستضافة المونديال مكسب كبير يعزز مكانة الدولة عالمياً. ووجه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الشكر إلى الجهات الداعمة للحدث العالمي لدورها في نجاح البطولة وفي مقدمتها اتحاد الإمارات للغولف واللجنة المنظمة العليا ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كما أشاد بالشركات الراعية التي أسهمت في خروج البطولة بالشكل الذي يليق برياضة الإمارات في تنظيم الأحداث العالمية".

من جهة أخرى، أشادت وفود البطولة بالتنظيم الاحترافي وحفاوة الاستقبال، ووجهت رسالة شكر لراعي البطولة ولاتحاد الإمارات للغولف واللجنة المنظمة للبطولة.