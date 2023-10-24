تشافي يحذر لاعبيه قبل مواجهة شاختار الأوكراني بدوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - حذر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة فريقه من التذرع بأزمة الإصابات التي يعاني منها ومباراته المقبلة في الدوري الإسباني أمام غريمه ريال مدريد لتقديم أداء ضعيف أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثامنة في البطولة الأوروبية برصيد ست نقاط بعد فوزه في أول مباراتين من دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

بينما يحتل بورتو البرتغالي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شاختار صاحب المركز الثالث.

وفي الدوري المحلي، يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني.

ورغم تصدر برشلونة المجموعة في دوري أبطال أوروبا، قال تشافي للصحفيين إن مباراة الغد على أرضه أمام شاختار مهمة مضيفا: إحراز النقاط الثلاث أمام شاختار هي مفتاح تحقيق هدفنا، هذا هو دوري أبطال أوروبا، أكبر مسابقة للأندية، وبالنسبة لنا فإن تحقيق العلامة الكاملة هو أمر شديد الأهمية.

وأضاف: لا أود أن يتشتت انتباه أي لاعب بسبب مباراة السبت أمام ريال مدريد لأن دوري أبطال أوروبا يحتاج إلى التركيز وشحذ الهمم، شاختار فريق قوي، وأعتقد أنه قد يسبب لنا المشاكل، لا يمكن أن نفقد تركيزنا.

ويعاني برشلونة أيضا من إصابة العديد من لاعبيه بما فيهم روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي روبرتو وجول كوندي وفرينكي دي يونغ وبيدري.

وقال تشافي: لا أزال متفائلا بأن بعضهم سيشارك في مباراة السبت أمام ريال مدريد، نعتقد أن بيدري سيشارك".

وأكمل: لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين لكن هذا ليس عذرا. الفريق يمكنه المنافسة ولعب كرة قدم جيدة والفوز،لن يتغير أسلوب اللعب على الإطلاق.