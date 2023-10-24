دوري أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سبورتنج براجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويمثل الريال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو جويس.

موقف الفريقين بالمجموعة ..

ويخوض فريق ريال مدريد ، مواجهة الليلة محتلاً صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد الفوز على أونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار الدرامي أمام نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وبالتأكيد يطمح الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من ضمان التأهل.

أما سبورتينج براجا، يخوض لقاء الليلة بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على أونيون برلين بنتيجة 3-2.