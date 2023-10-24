زد 2005 يهزم بتروجت بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بتروجيت بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الجمهوريه والتي أقيمت علي ملعب دريم .
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واحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من :
- عمر خضر اسماعيل هدف .
- سيف عماد عابدين هدف .
- احمد عبد العزيز سيف هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على مؤازرة الفريق ومتابعة المباراة وقام بتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
الجهاز الفني لفريق نادي زد 2005.
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
دكتور عظام / مينا لطيف
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد