النصر ينهي الشوط الاول متقدما على الدحيل القطري بهدف تاليسكا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الشوط الاول متقدما علي نظيره فريق الدحيل القطري بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

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أحرز هدف النصر الوحيد في الشوط الاول النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

تشكيل النصر في الشوط الاول



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - محمد قاسم

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

دكة بدلاء النصر : وليد عبد الله - راغد النجار - عبد الله مادو - نواف بوشل - خالد الغنام - علي الحسن - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب - محمد مران - مشاري النمر - عبد العزيز العليوي.

