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الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم سيدات الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسية أورليا ‏إيباتومبو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم ‏الجديد.

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وأكد العوضي أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي لمدة موسم ‏واحد، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق.‏

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن أورليا تمثل إضافة كبيرة للفريق، وأن التعاقد معها ‏يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طائرة الأهلي بالعناصر المميزة، للاستمرار في ‏المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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