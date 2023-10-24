الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسية أورليا إيباتومبو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.
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وأكد العوضي أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي لمدة موسم واحد، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق.
وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن أورليا تمثل إضافة كبيرة للفريق، وأن التعاقد معها يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طائرة الأهلي بالعناصر المميزة، للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.