صنداونز يتخطى بترو أتلتيكو ويضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - بطولة السوبر ليج..

نجح فريق صنداونز الجنوب أفريقي في التأهل للدور نصف النهائي لبطول سوبر ليج الأفريقي بعد تعادله امام بتروأتلتيكو سلبياً في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم.

وكان صنداونز قد حقق فوزاً بثنائية دون رد خارج ميدانه امام مضيفه الأنجولي في مباراة الذهاب، ليضرب موعداً مع الأهلي في نصف نهائي البطولة.

جاءت المباراة مثيرة وحافلة بالندية خاصة بعدما تلقى موتوبي مفالا مدافع صنداونز بطاقة حمراء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء الي أكمله الفريق الجنوب أفريقي بـ 10 لاعبين.

إستغل بترواتلتيكو النقص العددي في صفوف صنداونز ونجح في الاستحواذ نسبياً على منتصف الملعب الا أن الفريقين تبادلا الفرص على كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني نجح صنداونز في إحكام سيطرته على ملعب اللقاء وحرم بترو أتلتيكو من السيطرة والوصول إلى مرماه.

فرض الفريق الجنوب أفريقي أسلوبه خاصة في وسط الملعب وغابت خطورة بترو اتلتيكو بشكل واضح حتى نهاية المباراة.