بايرن ميونخ يضرب جالاتا سراي بثلاثية ويعزز صدارته في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً مستحقاً على مضيفه جالاتا سراي التركي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاءت الشوط الأول مثيراً وحماسياً حيث تقدم بايرن ميونخ بهدف لنجمه الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة الثامنة.

سيطر جالاتا سراي على مجريات اللعب بعد هدف التقدم للبافاري وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 30 ينجح المخضرم ماورو إيكاردي في تسجيل هدف التعادل للفريق التركي من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانية مثيرة وتبادل الفريقين الهجمات السريعة بحثاً عن خطف هدف التقدم.

بمرور الوقت بدأت سيطرة بايرن ميونخ في التزايد حتى هيمن بالكامل على وسط الملعب مع إنتصاف زمن هذا الشوط.

وفي الدقيقة 73 ترجم هاري كين سيطرة البافاري مسجلاً الهدف الثاني ثم عزز جمال موسيالا تقدم فريقه بعد 6 دقائق فقط بالهدف الثالث.

وعزز بايرن ميونخ صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 4 نقاط في المركز الثاني.