فانتازي.. من هم اللاعبين الموقوفين والقريبون من الإيقاف في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يجب على لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحذروا شراء اللاعبين الموقوفين والقريبين من الإيقاف قبل مباريات الجولة العاشرة.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، حيث لا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى البطولات الأخرى.

وإليكم اللاعبين الموقوفين:

ستيف كوك (بورنموث) متاح في الجولة الثانية عشر

كونور روبرتس (بيرنلي) متاح في الجولة الحادية عشر

أشلي يونج (إيفرتون) متاح في الجولة الحادية عشر

جونس (ليفربول) متاح في الجولة الحادية عشر

أكانجي (مانشستر سيتي) متاح في الجولة الحادية عشر

إيمرسون (وست هام) متاح في الجولة الحادية عشر

اللاعبون القريبون من الإيقاف:

لوكاس ديني (أستون فيلا) 4 إنذارات

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 4 إنذارات

جيمارايش (نيوكاسل) 4 إنذارات

بيسوما (توتنهام) 4 إنذارات

باكيتا (وست هام) 4 إنذارات

ألفاريز (وست هام) 4 إنذارات

جوش كولين (بيرنلي) 4 إنذارات

ماريو ليمينا (ولفرهامبتون) 4 إنذارات