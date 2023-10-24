دوري أبطال آسيا... العين يفوز على الفيحاء برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق العين الإماراتي الفوز على الفيحاء السعودي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

افتتح كوامي أوتون التسجيل للعين في الدقيقة 36، ثم سجل كاكو هدفين في الدقيقتين 48 و 67، بعدها أحرز نواف الحارثي هدف تقليص الفارق للفيحاء في الدقيقة 84، واختتم سفيان رحيمي التسجيل للعين في الدقيقة 90.

يحتل العين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.