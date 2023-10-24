كريستو: قرار مشاركتي في المباريات في يد كولر وسنفوز على صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي 2023، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني 3/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال "كريستو"، في لقائه عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إن لاعبي الفريق كانوا محبطين لعدم تحقيق الفوز على سيمبا، مؤكدًا أنه الفريق سوف يبذل مجهودًا أكبر الفترة القادمة من أجل الفوز بالمباريات.

وعن عدم مشاركته في مباراة اليوم أمام سيمبا، عقب قائلًا: "هذه اختيارات المدير الفني مارسيل كولر وأنه لا يتدخل فيها وأعمل على نفسي لكي أتواجد في المباريات القادمة".

وأضاف أن ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي فريق كبير ونحن جاهزون لمواجهته في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، مؤكدًا أن الأهلي سوف يقوم بالتحضير لهذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

واستطاع فريق الأهلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لكل فريق أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

تقدم ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 لـ سيمبا التنزاني، وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76، لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة (3/3) حيث انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تقام هذا العام لأول مرة بمشاركة 8 أندية أفريقية.