فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في فانتازي بالجولة العاشرة، وقبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

يبدأ صانع الألعاب النرويجي سلسلة مباريات جيدة مع أرسنال، والتي تمنحه

الفرصة لتحقيق نتائج ضخمة في فانتازي.

وسيلتقي الجانرز مع الأندية الثلاثة الصاعدة في الأسابيع الستة المقبلة، بدءً من المباراة على أرضهم ضد شيفيلد يونايتد في بداية الأسبوع.

وفي الموسم الماضي حقق أوديجارد 47 نقطة أمام الثلاث فرق الصاعدة ليحتل المرتبة الأولى بين جميع اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي.

وهذا الموسم، سدد النرويجي 15 تسديدة في المباريات على أرضه، أكثر من أي لاعب في أرسنال، وفي الوقت نفسه، تلقى شيفيلد يونايتد هدفين أو أكثر في كل من مبارياته الثماني الأخيرة.

كول بالمر (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

يتألق الجناح الإنجليزي منذ انضمامه للبلوز قادما من مانشستر سيتي، والمشاركة بالجولة السابعة وصناعة هدف ضد فولهام

وسجل بالمر هدفين وقدم أيضًا تمريرتين حاسمتين في تلك المباريات الثلاث، وحصل على 23 نقطة، وأصبح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الخيار الأول لتشيلسي في تنفيذ ركلات الترجيح، وجاء كل ذلك قبل مواجهة برينتفورد في الجولة المقبلة.

داروين نونيز (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

يلاقي المهاجم الأوروجوياني على أرضه نظيره نوتنجهام فورست في مباراة تصنيفها "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

وسجل نونيز هدفًا واحدًا فقط في مبارياته الست الأخيرة، وحقق 35 نقطة بفضل ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

وسجل فريق الريدز هدفين أو أكثر في جميع مبارياته الست على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يشير إلى أن نونيز يمكنه المشاركة بالأهداف في آنفيلد.

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

يستعد الجناح الإنجليزي إلى المشاركة مع وست هام في سلسلة مباريات مصنفة "سهلة" حيث يلاقي كل من إيفرتون وبرينتفورد ونوتنجهام، بالإضافة إلى بيرنلي و كريستال بالاس.

ويتمتع بوين بحالة ممتازة قبل المباراة التي ستقام على أرضه في بداية الأسبوع ضد إيفرتون، حيث أن هدفه ضد أستون فيلا في المباراة الأخيرة رفع رصيد أهدافه إلى 6.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

عزز البرازيلي احصائياته قبل زيارة توتنهام هوتسبير إلى كريستال بالاس مساء الجمعة.

ونتج عن جميع تسديدات ريتشارليسون هذا الموسم هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في آخر خمس أسابيع من المباريات، حيث حقق 21 نقطة.

وتسلط الإحصائيات الضوء على تأثيره الكبير في هجوم أنجي بوستيكوجلو مؤخرًا، حيث سدد 15 كرة و11 تسديدة داخل منطقة الجزاء خلال آخر أربع جولات.