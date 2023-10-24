عماد متعب: كولر كان هيخرج من البطولة بسبب تفكيره في المباراة الثانية بعد التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عقب عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تأهل النادي الأهلي لدور الـ4 ببطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد تعادله مع فريق سيمبا التنزاني إيجابيًا في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة.

وقال "متعب"، في لقائه بـ الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيمبا على فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الثلاثاء، إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، كان يفكر في المباراة الثانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي على حساب مباراة اليوم.

وأضاف أنه منذ بداية اللقاء كولر كان مطمئنًا للغاية لأن النتيجة كانت تخدم الفريق، لكن بعدما سجل سيمبا هدف التقدم أربك حسابات مدرب الأهلي، مضيفًا: "كولر كان مطمئن لنتيجة 0/0 ومريح لاعبين زي رضا سليم وموديست وأمام عاشور، كان لازم يفكر في ماتش النهاردة".

وأكمل: "برضة لما أحرز الأهلي هدف التعادل فضل سايب نفس اللاعبيه في الملعب لغاية تبديل موديست، كان لازم يلعب ويخلص ماتش النهاردة لأنه لو مخلصش كان ممكن ميروحش الماتش الجاي"، مرادفًا: "اللاعيبه عملت كل حاجة في الشوط الاول ودا نفس اللي حصل في ماتش الذهاب".

وأشاد متعب بأداء لاعبو الأهلي وتقديمهم شوط رائع بامتياز، لكن التغيرات كانت ضرورية لأن الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو أرهقوا تمامًا في مباراتين.

واستطاع فريق الأهلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لكل فريق أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

تقدم ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 لـ سيمبا التنزاني، وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76، لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة (3/3) حيث انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تقام هذا العام لأول مرة بمشاركة 8 أندية أفريقية.