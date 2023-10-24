شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضمن الحصول على مليون و700 ألف دولار بعد التأهل فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مبدئياً الحصول على مليون و700 ألف دولار قيمة الفائز بالمركز الثالث في دوري السوبر الأفريقي بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي للبطولة.

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي بعدما تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2. ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي الدوري الأفريقي يومي 29 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب خارج القاهرة والعودة بالقاهرة.

ويقام الدورى الأفريقى بنظام خروج المغلوب، واستهل الأهلي مشواره من ربع النهائي والذي ضمن له مليون دولار بصورة مبدئية، وتزداد الجوائز مع بلوغ نصف النهائى والنهائى وتحقيق اللقب.

ويحصل بطل دورى السوبر الأفريقى على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مليون و700 ألف دولار فيما تحصل كل الأندية المشاركة فى البطولة على مليون دولار.

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.