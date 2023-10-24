شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: مباراة سيمبا التنزاني درس لكل اللاعبين.. وهدفنا التتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن الفريق حقق هدفه الأساسي في مواجهتي سيمبا التنزاني بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، في نسخته الأولى.
وأكد المدرب العام أن مواجهتي سيمبا في ربع النهائي بمثابة درس للاعبين، بعدما صعّب الفريق مهمته وعدم استغلال الفرص خلال مباراتي الذهاب والعودة، لافتًا إلى أن الفريق كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة الذهاب بتنزانيا. وأوضح قمصان أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا، وطالبهم بالحسم في مباراة العودة.
وواصل المدرب العام حديثه بالتأكيد على أن مواجهتي سيمبا صفحة تم إغلاقها وسيتم التفكير في المباراة المقبلة بنصف النهائي، كما شدد على أن الأهلي هدفه التتويج بلقب الدوري الإفريقي وإضافة أول نسخة في تاريخ البطولة إلى دولاب بطولات النادي.
ووجه سامي قمصان الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير للفريق، وحضورهم اليوم في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين.
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