شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة الاتحاد القطرى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، وعمر مسعد إلى الدور ربع النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز عمر مسعد على منافسه الإنجليزي سايمون هيربيرت بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-2, 6-11, 11-5, 11-8.

كما فاز طارق مؤمن على منافسه روي سواريس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-9, 11-8, 11-6.

وفاز فارس الدسوقي على الهندي أبهاي سينج بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 8-11, 11-8, 11-5, 11-4.