شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منتخب التجديف بالبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتائج اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للتجديف والمؤهلة للألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس 2024 مشرفة على مستوى زوجي الناشئين، حيث حقق الثنائي زياد مرسي ومصطفى كامل المركز الأول بينما ثنائيات زوجي البنات، مريم همام وغادة إبراهيم، الفوز بالمركز الأول، مما يعكس قوة ومهارة اللاعبات المصريات في هذه الرياضة.

وفي فئة زوجي الرجال، تألق الثنائي عبد الخالق البنا ومحمد علي "مازن"، وتمكنا من تحقيق المركز الأول، كما حقق اللاعب أدهم محجوب المركز الثاني في فئة سكيف الخفيف للرجال، وسيف عز الدين المركز الثاني في فئة سكيف تحت 23 رجال.

وفي فئة زوجي تحت 23 رجال، تألق الثنائي عُمر حسن وعبدالرحمن الزناتي (كوريا) وتمكنا من حصد المركز الأول، مؤكدين قوتهما ومهارتهما في المنافسات الشابة. بينما حققت ثنائيات زوجي سيدات تحت 23 خفيف، رُبا علي وياسمين هويدي، المركز الثاني، مسجلتين أداءً متميزًا.

وفي فئة ذوي الهمم، حقق الثنائي مروة عبد العال وعلي الزيني المركز الأول، مؤكدين تفوقهم وقوتهم في المنافسات. كما حصلت زهراء محمد علي على المركز الثاني، في حين حقق علاء حسن المركز الثالث، مسجلين أداءً ملفتًا في فئاتهم.