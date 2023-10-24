شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول اجتماع رسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عقد أول اجتماع مجلس إداراة رسمي يوم الأحد المقبل، فى مقر القلعة البيضاء، لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بشكل رسمى على أعضاء المجلس.

وعقدت اليوم، الثلاثاء، جلسة بين رئيس النادى وأمين الصندوق حسام المندوه وهشام نصر نائب الرئيس وبعض الأعضاء، لتحديد بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس ومناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أعلنت تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضى، وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى

هشام نصر نائب رئيس النادى

حسام المندوه أمين الصندوق

أعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.