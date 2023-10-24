شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسيمبا فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلي تأهله بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2، تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76.

ونجح كهربا في "إنارة" طريق الأهلي بالدوري الأفريقي رغم الأداء الباهت في مبارتي الذهاب والعودة بربع نهائي البطولة.

وبذلك يلتقى الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تٌُقام للمرة الأولى هذا العام بمشاركة 8 أندية أفريقية ، وأن كان صن داونز هو الأقرب للتأهل بعدما فاز في أنجولا بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب وتُقام مبارة العودة في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.