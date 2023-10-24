حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 -10-2023

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القاهرة - سامية سيد -

تفاصيل جلسة أوسوريو مع شيكابالا فى مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري.

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، قائمة اللاعبين لمعسكر المنتخب المفتوح في الفترة من 25 حتي 27 أكتوبر، وتضم 50 لاعبا ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر .

اقترب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع النادى فى ظل المفاوضات التى يجريها معه مسئولو القلعة البيضاء، خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى فريق خلال يناير المقبل

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، موقف الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش من اللحاق ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار يناير المقبل.