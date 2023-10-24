شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة.. بتروجت ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، بصدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.
ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة..
1 بتروجت 12 نقطة
2 غزل المحلة 11 نقطة
3 القناة 10 نقاط
4 لافيينا 10 نقاط
5 حرس الحدود 9 نقاط
6 بروكسى 8 نقاط
7 دكرنس 7 نقاط
8 وادى دجلة 7 نقاط
9 السكة الحديد 7 نقاط
10 أبو قير للأسمدة 7 نقاط
11 الاتصالات 6 نقاط
12 بترول أسيوط 6 نقاط
13 مكادى 5 نقاط
14 راية 5 نقاط
15 طنطا 5 نقاط
16 أسوان 4 نقاط
17 النصر للتعدين 4 نقاط
18 جمهورية شبين 4 نقاط
19 النجوم 4 نقاط
20 مصر المقاصة نقطتين
وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالى:
حرس الحدود 1 /1 أسوان
النصر للتعدين 2/ 1 طنطا
بتروجت 2/ 1 مصر المقاصة
النجوم 2/ 1 لافيينا
دكرنس 2/ 0 بترول أسيوط
غزل المحلة 1/ 1 مكادى
جمهورية شبين 0/ 1 القناة
بروكسى 2/ 1 راية
الاتصالات 1 / 2 أبو قير للأسمدة
السكة الحديد 0 / 0 وادى دجلة
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