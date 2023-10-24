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ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة.. بتروجت ينفرد بالصدارة

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القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، بصدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.

 

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة..

 

1 بتروجت 12 نقطة

2 غزل المحلة 11 نقطة

3 القناة 10 نقاط

4 لافيينا 10 نقاط

5 حرس الحدود 9 نقاط

6 بروكسى 8 نقاط

7 دكرنس 7 نقاط

8 وادى دجلة 7 نقاط 

9 السكة الحديد 7 نقاط

10 أبو قير للأسمدة 7 نقاط

11 الاتصالات 6 نقاط

12 بترول أسيوط 6 نقاط

13 مكادى 5 نقاط

14 راية  5 نقاط

15 طنطا 5 نقاط

16 أسوان 4 نقاط

17 النصر للتعدين 4 نقاط

18 جمهورية شبين 4 نقاط

19 النجوم 4 نقاط

20 مصر المقاصة نقطتين

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالى:

 

حرس الحدود 1 /1 أسوان

النصر للتعدين 2/ 1 طنطا

بتروجت 2/ 1 مصر المقاصة

النجوم 2/ 1 لافيينا

دكرنس 2/ 0 بترول أسيوط

غزل المحلة 1/ 1 مكادى

جمهورية شبين 0/ 1 القناة

بروكسى 2/ 1 راية

الاتصالات 1 / 2 أبو قير للأسمدة

السكة الحديد 0 / 0 وادى دجلة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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