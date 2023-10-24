شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة.. بتروجت ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، بصدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة. ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة.. 1 بتروجت 12 نقطة 2 غزل المحلة 11 نقطة 3 القناة 10 نقاط 4 لافيينا 10 نقاط 5 حرس الحدود 9 نقاط 6 بروكسى 8 نقاط 7 دكرنس 7 نقاط 8 وادى دجلة 7 نقاط 9 السكة الحديد 7 نقاط 10 أبو قير للأسمدة 7 نقاط 11 الاتصالات 6 نقاط 12 بترول أسيوط 6 نقاط 13 مكادى 5 نقاط 14 راية 5 نقاط 15 طنطا 5 نقاط 16 أسوان 4 نقاط 17 النصر للتعدين 4 نقاط 18 جمهورية شبين 4 نقاط 19 النجوم 4 نقاط 20 مصر المقاصة نقطتين وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالى: حرس الحدود 1 /1 أسوان النصر للتعدين 2/ 1 طنطا بتروجت 2/ 1 مصر المقاصة النجوم 2/ 1 لافيينا دكرنس 2/ 0 بترول أسيوط غزل المحلة 1/ 1 مكادى جمهورية شبين 0/ 1 القناة بروكسى 2/ 1 راية الاتصالات 1 / 2 أبو قير للأسمدة السكة الحديد 0 / 0 وادى دجلة

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