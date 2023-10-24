شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمد عواد للعودة لحراسة المرمى فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، محمد عواد حارس مرمى الفريق، للعودة للتشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
ويعود عواد لحراسة مرمى عرين الزمالك فى مواجهة إنبى، بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له لمباراة واحدة، بعدما تعرض للطرد فى مباراة البنك الأهلى.
وتعرض عواد للطرد فى آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى، وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وغاب عواد عن مواجهة سموحة فى الجولة الرابعة والتى فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 5 / 1، ومن المنتظر أن يعود الحارس للتشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى المقبلة.
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