شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمد عواد للعودة لحراسة المرمى فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، محمد عواد حارس مرمى الفريق، للعودة للتشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

ويعود عواد لحراسة مرمى عرين الزمالك فى مواجهة إنبى، بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له لمباراة واحدة، بعدما تعرض للطرد فى مباراة البنك الأهلى.