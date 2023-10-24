شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بركات يتصدر قائمة هدافى دورى المحترفين بـ5 أهداف.. ومصطفى سلطان وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى حسام بركات، مهاجم فريق بروكسى، قائمة الهدافين في مسابقة دورى المحترفين بعد مرور 5 أسابيع على بداية المسابقة، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف حتى الآن، متفوقا على مصطفى سلطان مهاجم بتروجت صاحب الـ4 أهداف.

ونجح حسام بركات فى تسجيل هدف فى مباراة فريقه بروكسى اليوم أمام راية ليقوده للفوز الثانى لهم هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف.

وكان حسام بركات سجل هاتريك فى شباك مصر المقاصة، والذى يعد الهاتريك الثانى فى مسابقة دورى المحترفين هذا الموسم، بعد اللاعب عبد الرحمن فؤاد لاعب الاتصالات.

حسام بركات "بروكسى" 5 أهداف

مصطفى سلطان "بتروجت" 4 أهداف

أحمد حسنى "دكرنس" 3 أهداف

إسماعيل بامبا "بتروجت" 3 أهداف

أكرم عبد ربه "القناة" 3 أهداف

أحمد سالم "لافيينا" 3 أهداف

عبد الرحمن فؤاد "الاتصالات" 3 أهداف

أحمد رأفت "مصر المقاصة" 3 أهداف