الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم "سيدات الطائرة"‏

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الفرنسية أورليا ‏إيباتومبو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم ‏الجديد.

وأكد العوضى أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي لمدة موسم ‏واحد، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق.‏

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن أورليا تمثل إضافة كبيرة للفريق، وأن التعاقد معها ‏يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طائرة الأهلي بالعناصر المميزة، للاستمرار في ‏المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.‏