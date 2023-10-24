اخبار الرياضه

الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم "سيدات الطائرة"‏

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم "سيدات الطائرة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الفرنسية أورليا ‏إيباتومبو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم ‏الجديد.

 

وأكد العوضى أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي لمدة موسم ‏واحد، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق.‏

 

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن أورليا تمثل إضافة كبيرة للفريق، وأن التعاقد معها ‏يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طائرة الأهلي بالعناصر المميزة، للاستمرار في ‏المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا