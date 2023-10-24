شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عماد ينافس على ذهبية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يوسف عماد، لاعب منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى نهائي بطولة العالم التى تقام بالمجر فى وزن تحت 84 كجم، لتضمن مصر بذلك ميداليتين فى البطولة بعد تأهل طه طارق للنهائي. كما تأهلت منة شعبان وكريم غالى إلى مباراة الميدالية البرونزية.

وتضم القائمة 22 لاعبا ولاعبة على مستوى الكبار، وهم عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام، أحمد المصرى، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال، علا متولى، منة شعبان، سهيلة أحمد، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد، زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد، أية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.