شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة التحضير للمرحلة القادمة ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لصن دوانز، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

وتُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في السابعة مساء الأحد المقبل في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

وتخطى صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى ثلاث مباريات.