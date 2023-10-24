شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.. 7 انتصارات و3 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مساء اليوم الثلاثاء، الستار على مبارات الجولة الخامسة من منافسات دورى المحترفين لهذا الموسم، بعد انتهاء الـ10 مباريات على مدار 3 أيام بدأت الأحد وانتهت اليوم.

وشهدت مباريات هذه الجولة 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث حقق الفوز كل من النصر للتعدين وبتروجت والنجوم ودكرنس والقناة وأبو قير للأسمدة على كل من طنطا ومصر المقاصة ولافيينا وبترول أسيوط وجمهورية شبين والاتصالات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بين حرس الحدود وأسوان، وغزل المحلة ومكادى 1/1، وتعادل سلبى وحيد بين السكة الحديد ووادى دجلة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالى:

حرس الحدود 1 /1 أسوان

النصر للتعدين 2/ 1 طنطا

بتروجت 2/ 1 مصر المقاصة

النجوم 2/ 1 لافيينا

دكرنس 2/ 0 بترول أسيوط

غزل المحلة 1/ 1 مكادى

جمهورية شبين 0/ 1 القناة

بروكسى 2/ 1 راية

الاتصالات 1 / 2 أبو قير للأسمدة

السكة الحديد 0 / 0 وادى دجلة

وحسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد ووادى دجلة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

وأهدر على حسين أخطر فرص المباراة فى الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من أحمد دحروج ليسددها قوية ولكن الحارس يوسف رحومة تصدى لها بكل براعة.

وسجل محمود عبد العاطى هدفا لسكة الحديد إلا أن الحكم كان قد أطلق صافرته محتسبا فاول لصالح السكة قبل أن ينفرد عبد العاطى ويسجل الهدف، ليتم إلغاء الهدف والعودة لاحتساب الخطأ.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع السكة الحديد رصيده إلى 7 نقاط فى المركز التاسع بترتيب جدول دورى المحترفين، فيما رفع وادى دجلة رصيده لـ7 نقاط فى المركز الثامن.