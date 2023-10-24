شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا 26 أكتوبر لمواجهة صن داونز فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر يوم 26 أكتوبر الجاري موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز يوم 29 الجاري في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وتأهل الأهلي للدورنصف النهائي في بطولة الدوري الأفريقي على حساب سيمبا التنزاني، فيما تأهل صن داونز للدور ذاته على حساب بيترو أتلتيكو الإنجولي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز يوم الأحد المقبل بجنوب أفريقيا على أن تٌُقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 1 نوفمبر المقبل.

وتأهل الأهلي بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد انتهت بالتعادل 2/2، تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76.