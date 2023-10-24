شكرا لقرائتكم خبر عن نارمند يهدي الإمارات برونزية في«جراند سلام الجودو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوِّج لاعب منتخب الإمارات نارمند بيان (المصنف 26) ببرونزية وزن تحت 66 كجم، بعد انسحاب بطل أذربيجان جوسمان كير غيزباييف في ختام الجولة الافتتاحية لفعاليات بطولة أبو ظبي جراند سلام الكبرى للجودو التي تتواصل إثارتها الأربعاء ضمن بطولات أبو ظبي العالمية الـ 3 التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات، والتي تتضمن بطولتي العالم للكاتا والمحاربين القدامى.

شهد مراسم الافتتاح بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، جبر محمد غانم السويدي وزير دولة، بحضور محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو رئيس الاتحاد الآسيوي، وناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية مدير البطولة أمين صندوق الاتحاد الدولي.

وتستأنف صباح الأربعاء منافسات الجولة الثانية للبطولة لوزن خفيف المتوسط، حيث يلتقي لاعبنا عبدالكريم علي مع بطل المغرب وإفريقيا حسن الدكالي في منافسات وزن تحت 73 كجم، ولاعبنا الدولي الصاعد سعيد النقبي مع بطل البرتغال جوميز ثيلمو، ولاعبنا خليفة الحوسني في مواجهة بطل إيطاليا إسبوزيتو أنطونيو.

وكانت جولة الثلاثاء الافتتاحية لوزن الخفيف قد شهدت فوز لاعبنا نارمند بيان على اللاعب المصري محمد عبالموجود في تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، ثم علي دجيبوف عبيد (طاجيكستان) في الدور الثاني، وبطل أذربيجان حسينوف كرامات في دور الثمانية، إلا أنه خسر أمام بطل أوزبكستان تيلو فوف فخرالدين.

وفي باقي تصفيات وزن الخفيف، فاز بطل أوزبكستان بختريوف على لاعبنا زايد النقبي (19 سنة)، وخسرت لاعبتنا باتسو ألتان من بطلة أذربيجان فيزدان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب خالد خميس (18 سنة) أمام بطل إسبانيا جارسيا في وزن تحت 60 كجم، ولاعبتنا بشيرات خرودي أمام الهولندية نعومي فان جريف.