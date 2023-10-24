شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نصف نهائي سوبر إفريقيا.. تأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصري، بعد تأهل«الشياطين الحمر» إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقى على حساب فريق سيمبا التنزاني.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقى يوم 29 أكتوبر الجاري، وهو نفس موعد مباراة الأهلي مع بلدية المحلة في الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصري.

وانتزع الأهلي بطاقة العبور بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء،في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2، ليتأهل «المارد الأحمر» ببأفضلية تسجيل هدفين خارج أرضه.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.. تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76.

