شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم الفيحاء بالأربعة ويحقق أفضل بداية في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب العين بقوة مجدداً في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على الفيحاء السعودي 4-1، أمس الثلاثاء، في استاد هزاع بن زايد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى.

سجل كوامي أوتوني (36) والبارغوياني أليخاندرو روميرو غامارا «كاكو» (45+5 و67) والمغربي سفيان رحيمي(90) أهداف العين الذي عزز صدارته ورفع رصيده إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة) بفارق 3 نقاط عن باختاكور الأوزبكي، والذي صعد إلى المركز الثاني بفوزه على آهال التركماني 3-صفر.

وتراجع الفيحاء إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن آهال الرابع.

وحقق «الزعيم» بفوزه الثالث على التوالي أفضل بداية في تاريخه، حيث سبق ان فاز في 2003 في 3 مباريات في دور المجموعات في طريقه لإحراز اللقب القاري الأول في تاريخه،لكن كانت منافسات المجموعة من دور واحد ومجمعة.

وتألق كاكو بشكل لافت في المباراة، وكان وراء الهدف الأول بعدما رفع عرضية رائعة لكوامي، تابعها رأسية بسهولة في شباك حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (39).

وعزز كاكو تقدم العين بالهدف الثاني بعد تمريرة من التوغولي لابا كودجو أخطأ لاعب الفيحاء سعود زيدان في تشتيتها لتصل إلى النجم البارغوياني الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك (45+ 5).

وسجل كاكو هدفه الشخصي الثاني والثالث للعين بعد تمريرة من البرازيلي إريك يورغينس سددها قوية في مرمى ستويكوفيتش (67). وقلص الفيحاء الفارق عبر نواف الحارثي في الدقيقة 85 مستغلاً خطأ الحارس خالد عيسى، ثم سجل رحيمي الرابع بعد عمل فردي رائع.