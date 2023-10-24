شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الإمارات يرفعن سقف التوقعات قبل بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي لاستقبال النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 123 دولة حول العالم.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق المنافسات دخلت مجموعة من بطلات الإمارات مرحلة متقدمة من الاستعداد والتحضير المكثف للمشاركة في أضخم وأهم بطولة على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وتتمتع ابنة الإمارات بمستويات عالية من الثقة، والقدرات والمواهب المتميزة، وهي مواصفات قادتها إلى تحقيق سلسلة من الإنجازات الكبرى في البطولات المحلية والقارية، وتمكنت بفضل ذلك من الارتقاء في التصنيف الخاص برابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) والذي يعتبر الأهم في تقييم الأداء السنوي للاعبين المحترفين.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: شهد العقد الأخير إقبالا لافتا من الفتيات الإماراتيات على المشاركة الفاعلة في رياضة الجوجيتسو، ونجح عدد كبير منهن في تحقيق إنجازات كبرى في المحافل المحلية والقارية والعالمية.

وأضاف الظاهري:أثبتت بنت الإمارات قدرتها على التفوق في المحافل الرياضية المختلفة، عندما يتوفر لها الدعم والفرصة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم إلى إنجازات من خلال اعتلاء منصات التتويج في أهم البطولات العالمية.. ونعوّل على بنات الإمارات كثيراً في النسخة القادمة من البطولة.

وقالت ميثاء شريم، إحدى أبرز المنافسات في فئة الحزام البنفسجي للمحترفات والتي تحتل المركز الثاني في التصنيف السنوي الدولي ضمن فئتها برصيد 8600 نقطة: حققت الفوز في 8 من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو هذا الموسم، وأنا مصممة على تحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة القادمة، حيث تمنحني البطولة فرصة لاختبار قدراتي وتدعيم مسيرتي.. وأنا على أتم الاستعداد لتسجيل اسمي في تاريخ هذه الرياضة.

من جهتها قالت أسماء الحوسني، صاحبة ال 5500 نقطة وثمانية انتصارات: وضعت هدفاً طموحاً وواضحاً أمامي، وهو تحقيق الفوز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو واعتلاء منصة التتويج والفوز بالذهب.. ودافعي هنا ليس تحقيق النجاح الشخصي فحسب، بل توصيل رسالة إلى العالم كله مفادها أن بنت الإمارات هي الرقم الصعب في هذه الرياضة.(وام)