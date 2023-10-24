شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في دورته الـ17، منافسات قوية بين مًلاك الإبل ضمن أشواط سن الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الأولى في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان بالعين، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول،وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «مدرهمة» لمالكها عبدالله حسن سالم المنهالي، وعن شوط حقايق تلاد لابناء القبائل 2 - محليات فازت بالمركز الأول «الشاهينة» لمالكها عبد الرحمن عبد الله أحمد لملوم المسيفري.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل إلى «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي، بينما ذهب المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات إلى «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات فذهب المركز الأول إلى «رسمية» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.(وام)