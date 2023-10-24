الامارات | الأهلي المصري يقلق جمهوره في السوبر الإفريقي.. صعود بشق الأنفس (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الأهلي في الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي لدوري السوبر الإفريقي في استاد القاهرة الدولي، حيث لم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز وسط جمهور وكان متأخرا بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا الجمعة الماضي، وتوقع الجمهور الصعود بسهوله إلى الدور نصف النهائي في استاد القاهرة، ولكن الواقع كان عكس ذلك، حيث تقدم كانوتيه بالهدف الأول لصالح سيمبا في الدقيقة 68 من كرة رأسية مميزة، وسط أخطاء دفاعية من صاحب الأرض، وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 76 ليسجل هدف التعادل عن طريق محمود كهربا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد استلامه لتمريرة من علي معلول.

وبعد التعادل بهدف لكل فريق تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي بفارق نتيجة الذهاب منتظراً المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي.