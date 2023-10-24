بايرن ميونخ يوقف طموح جلطة سراي التركي ويصعقه بملعبه بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - كاد يفجر جلطة سراي التركي المفاجأة بملعبه ويتعادل مع بايرن ميونخ في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا .

حيث شن الفريق التركي هجوما حتى منتصف الشوط الثاني ،قبل أن يسجل البايرن هدفين ويفوز 3-1 ويستمر في صدارة المجموعة

ووجد الفريق البافاري، الذي يتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحتل الفريق التركي المركز الثاني برصيد أربع نقاط نفسه في موقف دفاعي على نحو غير معتاد إذ شن جلطة سراي 20 هجمة مقابل 6 هجمات لبايرن.

حتى سجل هاري كين في الدقيقة 73 وأضاف جمال موسيالا هدفا آخر بعد ست دقائق لينهي مسيرة منافسه التركي الخالية من الهزائم في 23 مباراة في جميع المسابقات.

وأسكت كينجسلي كومان جناح بايرن 50 ألف مشجع على أرضه وأطلق تسديدة وضعت الضيوف في المقدمة في الدقيقة الثامنة في بداية محمومة للمباراة.

لكن ماورو إيكاردي أدرك التعادل بعد مرور نصف ساعة، حيث حصل على ركلة جزاء وسددها بهدوء في وسط المرمى ليسجل هدفه الخامس عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.

وعلى الرغم من استمرار اللعب بالضغط العالي وسلسلة من الفرص، فقد أصحاب الأرض قوتهم تدريجيا وكان كين حاضرا داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني لبايرن، ثم حسم موسيالا النقاط الثلاث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.