مدرب صندوانز: لعبنا بشجاعة أمام بترو أتلتيكو والأهم هو التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - عبر رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي بطولة سوبر ليج على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ اهنئ فريقي بعد التأهل لنصف النهائي وهو الأمر الأهم بالنسبة لي ”.

وأضاف: “ فخور بلاعبي فريقي الذين لعبوا بشجاعة في ظروف صعبة بعد الطرد في بداية هذه المباراة ”.

وأكمل موكوينا:" لعبنا وفقاً لمسار اللقاء وعانينا في بعض الأوقات لكن كان هناك تضحية والتزام كبير من لاعبي فريقي الذي يدافعون عن قميص صن دوانز بصورة رائعة ".

وجاء تأهل صنداونز بعد تعادله سلبياً أمام ضيفه بترو أتلتيكو في مباراة الإياب، بعدما حقق الفوز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.