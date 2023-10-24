النصر يكتسح الدحيل القطري برباعية مثيرة في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الدحيل القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

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تقدم النصر في الشوط الاول عن طريق نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني خطف السنغالي ساديو ماني هدف التقدم الثاني للعالمي في الدقيقة 56 ، وبعدها أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وبعد دقيقتين فقط نجح الفريق القطري في تقليص الفارق عن طريق إسماعيل محمد ، ثم أضاف المعز على الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 67.

وقبل نهاية المباراة نجح رونالدو في مضاعفة النتيجة مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 81 ، ثم رد الدحيل سريعا بالهدف الثالث باقدام مايكل أولجا في الدقيقة 85.

وبهذة النتيجة يتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط ، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.