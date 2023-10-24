موعد مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر ليج .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة سوبر ليج.

تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة الوليد بعد تعادله اياباً أمام سيمبا التنزاني سلبياً بعد تعادله في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-2.

في المقابل حقق فريق صن داونز فوزاً مهماً أمام بترو أتلتيكو بهدفين دون رد قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل 0-0.

موعد مباراة الأهلي وصن دونز في السوبر ليج

تقام مباراة الأهلي وصن داونز الأفريقي في نصف نهائي سوبر ليج يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساء الأحد بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز والأهلي في السوبر ليج

تنقل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس، بجانب قناة أبوظبي الرياضية.

كولر يعلق على تأهل الأهلي لنصف نهائي السوبرليج

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال كولر إن الأهلي حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني.

وأكد خلال تصريحاته ، أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.