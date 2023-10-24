سيد عبد الحفيظ ينتقد كولر بعد تعادل الأهلي أمام سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الأهلي إنتقادات لاذعة لاداء الأهلي في مباراته امام سيمبا ضمن منافسات بطولة سوبر ليج الأفريقية.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي ابطولة بعد تعادله في الاياب أمام سيمبا بهدف لكل فريق بعد عودته من مباراة الذهاب خارج ملعبه بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر فضائية “ أبو ظبي الرياضية ": “ لم اشاهد الروح والرغبة المعروف بهما الاهلي ولعبنا المباراة وكأن الفريق ضمن الصعود لنصف النهائي ”.

وأضاف: “ الأداء لم يتحسن خلال اللقاء لذلك كنت أتمنى أن اشاهد عدد من الاعبين مثل رضا سليم ”.

وأكمل: “ كولر كان قد قرر الدفع برضا سليم لكنه تراجع بشكل غير مبرر بعد تسجيل هدف التعادل في اللقاء ”.

وأتم عبد الحفيظ: “ الأهلي حقق المطلوب منه خلال المباراة لكنه ظهر بمستوى ضعيف للغاية ”.

