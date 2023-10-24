ريال مدريد يتقدم على سبورتينج براجا في الشوط الاول بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وسبورتينج براجا البرتغالي بتقدم الضيوف بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدي براجا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وسجل هدف التقدم الاول للملكي رودريجو سيلفا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وبدأ ريال مدريد الشوط الاول بالتشكيل الأتي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارافاخال، ناتشو، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.