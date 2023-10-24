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ريال مدريد يتقدم على سبورتينج براجا في الشوط الاول بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة وسبورتينج براجا البرتغالي بتقدم الضيوف بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على الملعب البلدي براجا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة

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وسجل هدف التقدم الاول للملكي رودريجو سيلفا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء. 

وبدأ ريال مدريد الشوط الاول بالتشكيل الأتي 

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارافاخال، ناتشو، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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