شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد قرعة أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو صلاح، أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، تعديل موعد إجراء مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: "بالتنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي تم تعديل موعد القرعة لتقام يوم 15 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها يوم 21 من الشهر نفسه".

وأكد صلاح أن الاستعدادات تسير بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتنظيم البطولة بالشكل اللائق باسم مصر وكرة اليد المصرية، حيث ستقام المنافسات على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وأشار صلاح إلى وجود العديد من المفاجآت السارة التي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة والتي ستتنال إعجاب جمهور مصر الذي سيكون حريصا على حضور المباريات لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة، سواء فيما يخص حفل الافتتاح أو الختام وغيرها من الفعاليات.

وأوضح صلاح أن التنسيق تم خلال جلسة اليوم الثلاثاء بحضور محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وهشام زايد المدير التجاري للمتحدة للرياضة، حيث جرت مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاق على رعاية بطولة كأس الأمم الافريقية والاستعداد لمراسم القرعة.

وأكد صلاح أن جلسة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التنسيقية، حيث كانت الجلسة الأولى بحضور محمد الأمين رئيس الاتحادات وحضرها أيضا سيف الوزيري نائب رئيس المتحدة للرياضة، بهدف تنظيم كأس الأمم الأفريقية على أعلى المستويات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور للمشاركة في كاس الأمم الأفرقية للرجال، التي تستضيفها مصر في يناير المقبل، ويتأهل الفائز بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.